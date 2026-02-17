Home / Markets / Capital Market News / Citygold Credit Capital reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Citygold Credit Capital reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 17 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales reported at Rs 0.06 crore

Net Loss of Citygold Credit Capital reported to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales remain constant at Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 and also during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.060.06 0 OPM %-16.67-16.67 -PBDT-0.01-0.01 0 PBT-0.01-0.01 0 NP-0.01-0.01 0

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

National Insurance Company reports standalone net loss of Rs 398.59 crore in the December 2025 quarter

KFin Tech appoints Nazish Hussain Mir as CTO

Asian markets make cautious start, oil rises ahead of US-Iran talks

USFDA completes inspection of Enzene's manufacturing unit at Chakan, Pune

Arkade Developers secures redevelopment project in Malad, Mumbai

First Published: Feb 17 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story