Cohance Lifesciences consolidated net profit declines 76.01% in the December 2025 quarter

Sales decline 19.47% to Rs 544.55 croreNet profit of Cohance Lifesciences declined 76.01% to Rs 36.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 153.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 19.47% to Rs 544.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 676.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales544.55676.23 -19 OPM %17.5135.10 -PBDT92.40248.13 -63 PBT45.46204.57 -78 NP36.72153.07 -76
