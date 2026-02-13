Associate Sponsors

Starlineps Enterprises consolidated net profit declines 46.32% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:34 AM IST
Sales rise 12.98% to Rs 20.19 crore

Net profit of Starlineps Enterprises declined 46.32% to Rs 0.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.98% to Rs 20.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.1917.87 13 OPM %4.958.67 -PBDT0.981.82 -46 PBT0.971.81 -46 NP0.731.36 -46

First Published: Feb 13 2026 | 9:34 AM IST

