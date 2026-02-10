Associate Sponsors

Conart Engineers standalone net profit rises 190.48% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 10.24% to Rs 15.61 crore

Net profit of Conart Engineers rose 190.48% to Rs 0.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.24% to Rs 15.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.6114.16 10 OPM %6.151.48 -PBDT1.020.28 264 PBT0.820.10 720 NP0.610.21 190

First Published: Feb 10 2026 | 9:04 AM IST

