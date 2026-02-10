ISGEC Heavy Engineering standalone net profit rises 28.15% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.56% to Rs 1326.90 croreNet profit of ISGEC Heavy Engineering rose 28.15% to Rs 75.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.56% to Rs 1326.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1119.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1326.901119.20 19 OPM %8.018.08 -PBDT132.0695.54 38 PBT112.9978.47 44 NP75.1758.66 28
