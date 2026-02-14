Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Cranes Software International reports consolidated net loss of Rs 0.72 crore in the December 2025 quarter

Cranes Software International reports consolidated net loss of Rs 0.72 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:40 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 8.87% to Rs 1.35 crore

Net Loss of Cranes Software International reported to Rs 0.72 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.87% to Rs 1.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.351.24 9 OPM %-56.30-29.03 -PBDT-0.66-0.39 -69 PBT-0.71-0.47 -51 NP-0.72-0.48 -50

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Nihar Info Global consolidated net profit rises 275.00% in the December 2025 quarter

Sampre Nutritions reports consolidated net profit of Rs 0.62 crore in the December 2025 quarter

Sri KPR Industries reports consolidated net profit of Rs 1.98 crore in the December 2025 quarter

Natural Capsules reports consolidated net loss of Rs 7.12 crore in the December 2025 quarter

Country Club Hospitality & Holidays reports consolidated net loss of Rs 1.31 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:40 AM IST

Explore News

Next Story