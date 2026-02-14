Associate Sponsors

Natural Capsules reports consolidated net loss of Rs 7.12 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:39 AM IST
Sales decline 13.87% to Rs 37.75 crore

Net loss of Natural Capsules reported to Rs 7.12 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.87% to Rs 37.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales37.7543.83 -14 OPM %-6.179.74 -PBDT-4.722.84 PL PBT-9.080.50 PL NP-7.120.11 PL

First Published: Feb 14 2026 | 9:39 AM IST

