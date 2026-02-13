Associate Sponsors

Cravatex consolidated net profit rises 440.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:18 AM IST
Sales rise 13.44% to Rs 36.79 crore

Net profit of Cravatex rose 440.00% to Rs 1.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.44% to Rs 36.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales36.7932.43 13 OPM %-6.63-5.77 -PBDT1.990.26 665 PBT1.62-0.14 LP NP1.350.25 440

First Published: Feb 13 2026 | 9:18 AM IST

