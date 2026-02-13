Deepak Nitrite consolidated net profit rises 1.73% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.76% to Rs 1974.97 croreNet profit of Deepak Nitrite rose 1.73% to Rs 99.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 98.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.76% to Rs 1974.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1903.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1974.971903.40 4 OPM %10.688.85 -PBDT208.36183.42 14 PBT150.81135.20 12 NP99.7998.09 2
