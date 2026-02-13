Cubex Tubings standalone net profit rises 45.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.12% to Rs 75.03 croreNet profit of Cubex Tubings rose 45.33% to Rs 3.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.12% to Rs 75.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 72.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales75.0372.76 3 OPM %4.893.86 -PBDT4.502.64 70 PBT4.222.34 80 NP3.112.14 45
