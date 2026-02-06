Associate Sponsors

Ecoplast consolidated net profit declines 33.49% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:33 PM IST
Sales rise 8.03% to Rs 36.07 crore

Net profit of Ecoplast declined 33.49% to Rs 1.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.03% to Rs 36.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales36.0733.39 8 OPM %7.2110.12 -PBDT2.943.74 -21 PBT1.952.85 -32 NP1.412.12 -33

First Published: Feb 06 2026 | 4:33 PM IST

