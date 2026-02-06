Associate Sponsors

Siemens consolidated net profit declines 54.86% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:33 PM IST
Sales rise 14.01% to Rs 3830.70 crore

Net profit of Siemens declined 54.86% to Rs 277.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 614.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.01% to Rs 3830.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3360.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3830.703360.10 14 OPM %11.0111.51 -PBDT500.60555.50 -10 PBT429.20489.10 -12 NP277.30614.30 -55

First Published: Feb 06 2026 | 4:33 PM IST

