Greaves Cotton consolidated net profit rises 22.54% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.64% to Rs 875.47 croreNet profit of Greaves Cotton rose 22.54% to Rs 25.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.64% to Rs 875.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 750.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales875.47750.60 17 OPM %7.105.29 -PBDT64.1748.16 33 PBT36.5722.43 63 NP25.5020.81 23
