Epuja Spiritech reports standalone net loss of Rs 2.78 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:23 AM IST
Sales decline 95.96% to Rs 0.04 crore

Net Loss of Epuja Spiritech reported to Rs 2.78 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 95.96% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.040.99 -96 OPM %-6975.00-38.38 -PBDT-2.78-0.36 -672 PBT-2.78-0.36 -672 NP-2.78-0.36 -672

First Published: Feb 13 2026 | 9:23 AM IST

