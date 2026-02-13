Mahan Industries reports standalone net loss of Rs 0.27 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 69.15% to Rs 1.59 croreNet Loss of Mahan Industries reported to Rs 0.27 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 69.15% to Rs 1.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.590.94 69 OPM %-23.900 -PBDT-0.27-0.01 -2600 PBT-0.27-0.01 -2600 NP-0.27-0.01 -2600
