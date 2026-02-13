Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / ERP Soft Systems consolidated net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

ERP Soft Systems consolidated net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 3:37 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 7.48% to Rs 2.35 crore

Net profit of ERP Soft Systems declined 25.00% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.48% to Rs 2.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.352.54 -7 OPM %1.702.76 -PBDT0.040.07 -43 PBT0.040.06 -33 NP0.030.04 -25

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ipca Laboratories consolidated net profit rises 31.49% in the December 2025 quarter

Crest Ventures consolidated net profit declines 23.28% in the December 2025 quarter

Tomorrow Technologies Global Innovations reports consolidated net profit of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

Integra Engineering India consolidated net profit declines 43.37% in the December 2025 quarter

K C P consolidated net profit declines 3.19% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 3:37 PM IST

Explore News

Next Story