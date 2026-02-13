ERP Soft Systems consolidated net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 7.48% to Rs 2.35 croreNet profit of ERP Soft Systems declined 25.00% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.48% to Rs 2.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.352.54 -7 OPM %1.702.76 -PBDT0.040.07 -43 PBT0.040.06 -33 NP0.030.04 -25
