K C P consolidated net profit declines 3.19% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.28% to Rs 614.37 croreNet profit of K C P declined 3.19% to Rs 15.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.28% to Rs 614.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 600.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales614.37600.67 2 OPM %5.158.12 -PBDT48.8455.68 -12 PBT29.6934.17 -13 NP15.4916.00 -3
