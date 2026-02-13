Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Integra Engineering India consolidated net profit declines 43.37% in the December 2025 quarter

Integra Engineering India consolidated net profit declines 43.37% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 3:36 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 9.75% to Rs 42.21 crore

Net profit of Integra Engineering India declined 43.37% to Rs 3.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.75% to Rs 42.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales42.2146.77 -10 OPM %15.7321.51 -PBDT6.229.55 -35 PBT4.998.68 -43 NP3.466.11 -43

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

K C P consolidated net profit declines 3.19% in the December 2025 quarter

Siemens Energy India standalone net profit rises 35.05% in the December 2025 quarter

Ganga Forging standalone net profit declines 85.19% in the December 2025 quarter

Dhatre Udyog reports standalone net loss of Rs 0.32 crore in the December 2025 quarter

Prakash Steelage standalone net profit declines 51.47% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 3:36 PM IST

Explore News

Next Story