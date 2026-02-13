Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ipca Laboratories consolidated net profit rises 31.49% in the December 2025 quarter

Ipca Laboratories consolidated net profit rises 31.49% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 3:37 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.55% to Rs 2392.50 crore

Net profit of Ipca Laboratories rose 31.49% to Rs 326.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 248.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.55% to Rs 2392.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2245.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2392.502245.37 7 OPM %22.2920.62 -PBDT535.92466.38 15 PBT428.33367.92 16 NP326.27248.14 31

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Crest Ventures consolidated net profit declines 23.28% in the December 2025 quarter

Tomorrow Technologies Global Innovations reports consolidated net profit of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

Integra Engineering India consolidated net profit declines 43.37% in the December 2025 quarter

K C P consolidated net profit declines 3.19% in the December 2025 quarter

Siemens Energy India standalone net profit rises 35.05% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 3:37 PM IST

Explore News

Next Story