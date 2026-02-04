Eureka Forbes consolidated net profit declines 71.41% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.97% to Rs 645.40 croreNet profit of Eureka Forbes declined 71.41% to Rs 10.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 35.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.97% to Rs 645.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 597.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales645.40597.74 8 OPM %10.639.89 -PBDT71.2762.39 14 PBT54.1347.31 14 NP10.0235.05 -71
