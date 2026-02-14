Fedders Holding consolidated net profit rises 810.67% in the December 2025 quarter

Sales decline 10.21% to Rs 79.68 croreNet profit of Fedders Holding rose 810.67% to Rs 36.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 10.21% to Rs 79.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 88.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales79.6888.74 -10 OPM %2.670.21 -PBDT37.674.00 842 PBT36.663.29 1014 NP36.704.03 811
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content