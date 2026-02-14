Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / M M Forgings consolidated net profit declines 33.82% in the December 2025 quarter

M M Forgings consolidated net profit declines 33.82% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.67% to Rs 412.25 crore

Net profit of M M Forgings declined 33.82% to Rs 17.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.67% to Rs 412.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 372.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales412.25372.49 11 OPM %16.8219.63 -PBDT52.2261.20 -15 PBT26.0738.55 -32 NP17.5726.55 -34

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Yarn Syndicate consolidated net profit rises 1328.57% in the December 2025 quarter

BPL consolidated net profit declines 45.16% in the December 2025 quarter

Shree Pacetronix reports consolidated net profit of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Morepen Laboratories consolidated net profit rises 3.07% in the December 2025 quarter

Swiss Military Consumer Goods consolidated net profit declines 14.16% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story