Forbes & Company consolidated net profit declines 55.89% in the December 2025 quarter

Sales decline 55.75% to Rs 17.80 croreNet profit of Forbes & Company declined 55.89% to Rs 4.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 55.75% to Rs 17.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales17.8040.23 -56 OPM %16.978.65 -PBDT5.4113.46 -60 PBT4.8913.04 -63 NP4.199.50 -56
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content