G M Breweries standalone net profit rises 91.22% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 06 2026 | 3:31 PM IST
Sales rise 21.89% to Rs 202.14 crore

Net profit of G M Breweries rose 91.22% to Rs 42.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.89% to Rs 202.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 165.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales202.14165.84 22 OPM %26.0118.05 -PBDT57.3330.85 86 PBT56.1329.35 91 NP42.0121.97 91

First Published: Jan 06 2026 | 3:20 PM IST

