Genus Paper & Boards consolidated net profit rises 433.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.46% to Rs 237.52 croreNet profit of Genus Paper & Boards rose 433.33% to Rs 2.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.46% to Rs 237.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 213.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales237.52213.09 11 OPM %7.708.02 -PBDT6.967.46 -7 PBT1.470.24 513 NP2.880.54 433
