Gland Pharma consolidated net profit rises 27.74% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.49% to Rs 1695.36 croreNet profit of Gland Pharma rose 27.74% to Rs 261.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 204.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.49% to Rs 1695.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1384.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1695.361384.05 22 OPM %25.6526.01 -PBDT494.12395.63 25 PBT386.48299.30 29 NP261.48204.69 28
