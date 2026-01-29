Associate Sponsors

Nettlinx reports consolidated net loss of Rs 0.31 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 9:05 AM IST
Sales decline 45.87% to Rs 4.85 crore

Net loss of Nettlinx reported to Rs 0.31 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 6.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 45.87% to Rs 4.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.858.96 -46 OPM %-3.9230.36 -PBDT-0.019.36 PL PBT-0.259.12 PL NP-0.316.71 PL

First Published: Jan 29 2026 | 9:05 AM IST

