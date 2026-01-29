Associate Sponsors

ICRA consolidated net profit declines 7.64% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 35.34% to Rs 163.59 crore

Net profit of ICRA declined 7.64% to Rs 38.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 42.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.34% to Rs 163.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 120.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales163.59120.87 35 OPM %34.9734.88 -PBDT71.7959.94 20 PBT61.8355.75 11 NP38.8242.03 -8

First Published: Jan 29 2026 | 9:05 AM IST

