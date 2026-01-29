Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Starlog Enterprises reports consolidated net loss of Rs 1.97 crore in the December 2025 quarter

Starlog Enterprises reports consolidated net loss of Rs 1.97 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 51.79% to Rs 2.42 crore

Net loss of Starlog Enterprises reported to Rs 1.97 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 51.79% to Rs 2.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.425.02 -52 OPM %-44.6341.04 -PBDT-1.142.02 PL PBT-2.161.06 PL NP-1.971.78 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Nettlinx reports consolidated net loss of Rs 0.31 crore in the December 2025 quarter

Elcid Investments reports consolidated net profit of Rs 47.38 crore in the December 2025 quarter

Larsen & Toubro consolidated net profit declines 4.28% in the December 2025 quarter

Indsil Hydro Power & Manganese standalone net profit rises 43.17% in the December 2025 quarter

GIFT Nifty suggests red opening for equities; US Fed votes to keep rates unchanged

First Published: Jan 29 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story