Golkonda Aluminium Extrusions standalone net profit declines 72.73% in the December 2025 quarter

Sales decline 41.18% to Rs 0.10 croreNet profit of Golkonda Aluminium Extrusions declined 72.73% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 41.18% to Rs 0.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.100.17 -41 OPM %20.0064.71 -PBDT0.030.11 -73 PBT0.030.11 -73 NP0.030.11 -73
