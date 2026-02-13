Goodluck India consolidated net profit rises 6.52% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.12% to Rs 1027.95 croreNet profit of Goodluck India rose 6.52% to Rs 43.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.12% to Rs 1027.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 933.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1027.95933.51 10 OPM %9.838.59 -PBDT75.7764.09 18 PBT58.5353.82 9 NP43.6440.97 7
