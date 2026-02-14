Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Gourmet Gateway India standalone net profit declines 79.31% in the December 2025 quarter

Gourmet Gateway India standalone net profit declines 79.31% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:13 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 63.81% to Rs 4.39 crore

Net profit of Gourmet Gateway India declined 79.31% to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 63.81% to Rs 4.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.392.68 64 OPM %3.422.61 -PBDT0.170.04 325 PBT0.160.03 433 NP0.120.58 -79

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

RBZ Jewellers standalone net profit rises 33.16% in the December 2025 quarter

Plaza Wires standalone net profit rises 757.14% in the December 2025 quarter

Navi Finserv standalone net profit rises 21.84% in the December 2025 quarter

Latteys Industries standalone net profit rises 291.67% in the December 2025 quarter

Bhatia Communications & Retail (India) standalone net profit rises 37.15% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:13 AM IST

Explore News

Next Story