Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / RBZ Jewellers standalone net profit rises 33.16% in the December 2025 quarter

RBZ Jewellers standalone net profit rises 33.16% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:13 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 16.78% to Rs 226.33 crore

Net profit of RBZ Jewellers rose 33.16% to Rs 17.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.78% to Rs 226.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 193.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales226.33193.81 17 OPM %13.0411.19 -PBDT24.5818.96 30 PBT23.3618.17 29 NP17.4313.09 33

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Plaza Wires standalone net profit rises 757.14% in the December 2025 quarter

Navi Finserv standalone net profit rises 21.84% in the December 2025 quarter

Latteys Industries standalone net profit rises 291.67% in the December 2025 quarter

Bhatia Communications & Retail (India) standalone net profit rises 37.15% in the December 2025 quarter

Rita Finance and Leasing standalone net profit rises 275.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:13 AM IST

Explore News

Next Story