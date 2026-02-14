Associate Sponsors

Latteys Industries standalone net profit rises 291.67% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:13 AM IST
Sales rise 95.05% to Rs 33.92 crore

Net profit of Latteys Industries rose 291.67% to Rs 0.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 95.05% to Rs 33.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.9217.39 95 OPM %5.574.60 -PBDT1.610.46 250 PBT1.490.30 397 NP0.940.24 292

First Published: Feb 14 2026 | 9:13 AM IST

