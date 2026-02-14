Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Gujarat Raffia Industries standalone net profit rises 37.50% in the December 2025 quarter

Gujarat Raffia Industries standalone net profit rises 37.50% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:14 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 291.80% to Rs 23.90 crore

Net profit of Gujarat Raffia Industries rose 37.50% to Rs 0.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 291.80% to Rs 23.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.906.10 292 OPM %1.388.85 -PBDT0.560.44 27 PBT0.150.09 67 NP0.110.08 38

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kothari Fermentation & Biochem reports standalone net loss of Rs 0.38 crore in the December 2025 quarter

Dhanlaxmi Cotex standalone net profit declines 79.29% in the December 2025 quarter

Gourmet Gateway India standalone net profit declines 79.31% in the December 2025 quarter

RBZ Jewellers standalone net profit rises 33.16% in the December 2025 quarter

Plaza Wires standalone net profit rises 757.14% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:14 AM IST

Explore News

Next Story