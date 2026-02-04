Gujarat Terce Laboratories standalone net profit declines 24.75% in the December 2025 quarter

Sales decline 3.08% to Rs 12.29 croreNet profit of Gujarat Terce Laboratories declined 24.75% to Rs 0.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.08% to Rs 12.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.2912.68 -3 OPM %9.288.60 -PBDT1.231.08 14 PBT1.130.98 15 NP0.761.01 -25
