Pokarna consolidated net profit declines 59.74% in the December 2025 quarter

Sales decline 39.64% to Rs 134.96 croreNet profit of Pokarna declined 59.74% to Rs 20.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 50.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 39.64% to Rs 134.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 223.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales134.96223.61 -40 OPM %30.1734.69 -PBDT40.1979.77 -50 PBT27.8469.16 -60 NP20.3750.60 -60
