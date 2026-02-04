Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Pokarna consolidated net profit declines 59.74% in the December 2025 quarter

Pokarna consolidated net profit declines 59.74% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 6:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 39.64% to Rs 134.96 crore

Net profit of Pokarna declined 59.74% to Rs 20.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 50.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 39.64% to Rs 134.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 223.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales134.96223.61 -40 OPM %30.1734.69 -PBDT40.1979.77 -50 PBT27.8469.16 -60 NP20.3750.60 -60

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

XPRO India consolidated net profit declines 9.24% in the December 2025 quarter

Trent consolidated net profit rises 3.12% in the December 2025 quarter

OCCL standalone net profit rises 24.38% in the December 2025 quarter

Sarvottam Finvest reports standalone net loss of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Infra Industries reports standalone net loss of Rs 0.43 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 6:17 PM IST

Explore News

Next Story