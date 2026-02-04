Associate Sponsors

Yash Innoventures reports standalone net loss of Rs 0.45 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 6:18 PM IST
Reported sales nil

Net Loss of Yash Innoventures reported to Rs 0.45 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.76 crore during the previous quarter ended December 2024. There were no Sales reported in the quarter ended December 2025 as against Rs -0.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0-0.22 100 OPM %0254.55 -PBDT-0.32-0.64 50 PBT-0.40-0.72 44 NP-0.45-0.76 41

First Published: Feb 04 2026 | 6:18 PM IST

