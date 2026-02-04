Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Global Health consolidated net profit declines 33.51% in the December 2025 quarter

Global Health consolidated net profit declines 33.51% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 6:18 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 18.83% to Rs 1121.05 crore

Net profit of Global Health declined 33.51% to Rs 95.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 142.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.83% to Rs 1121.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 943.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1121.05943.44 19 OPM %19.3825.20 -PBDT217.57237.51 -8 PBT156.38189.07 -17 NP95.02142.91 -34

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Welspun Enterprises consolidated net profit declines 66.40% in the December 2025 quarter

Pokarna consolidated net profit declines 59.74% in the December 2025 quarter

XPRO India consolidated net profit declines 9.24% in the December 2025 quarter

Trent consolidated net profit rises 3.12% in the December 2025 quarter

OCCL standalone net profit rises 24.38% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 6:18 PM IST

Explore News

Next Story