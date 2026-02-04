Global Health consolidated net profit declines 33.51% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.83% to Rs 1121.05 croreNet profit of Global Health declined 33.51% to Rs 95.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 142.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.83% to Rs 1121.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 943.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1121.05943.44 19 OPM %19.3825.20 -PBDT217.57237.51 -8 PBT156.38189.07 -17 NP95.02142.91 -34
