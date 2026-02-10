H. S. India standalone net profit declines 15.07% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.94% to Rs 7.09 croreNet profit of H. S. India declined 15.07% to Rs 0.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.94% to Rs 7.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.097.23 -2 OPM %17.2119.23 -PBDT1.031.10 -6 PBT0.820.88 -7 NP0.620.73 -15
