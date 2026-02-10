Precot consolidated net profit declines 37.38% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.66% to Rs 200.50 croreNet profit of Precot declined 37.38% to Rs 5.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.66% to Rs 200.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 203.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales200.50203.88 -2 OPM %11.2112.79 -PBDT15.5119.51 -21 PBT7.9715.07 -47 NP5.789.23 -37
