Haldyn Glass consolidated net profit rises 32.41% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 3:34 PM IST
Sales rise 18.48% to Rs 124.70 crore

Net profit of Haldyn Glass rose 32.41% to Rs 5.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.48% to Rs 124.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 105.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales124.70105.25 18 OPM %13.0911.72 -PBDT16.6612.70 31 PBT8.775.12 71 NP5.273.98 32

First Published: Feb 13 2026 | 3:34 PM IST

