HB Estate Developers consolidated net profit rises 34.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.53% to Rs 33.46 croreNet profit of HB Estate Developers rose 34.85% to Rs 6.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.53% to Rs 33.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.4631.41 7 OPM %45.5840.59 -PBDT11.477.66 50 PBT9.465.73 65 NP6.504.82 35
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content