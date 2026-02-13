Associate Sponsors

HB Estate Developers consolidated net profit rises 34.85% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 3:37 PM IST
Sales rise 6.53% to Rs 33.46 crore

Net profit of HB Estate Developers rose 34.85% to Rs 6.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.53% to Rs 33.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.4631.41 7 OPM %45.5840.59 -PBDT11.477.66 50 PBT9.465.73 65 NP6.504.82 35

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 13 2026 | 3:37 PM IST

