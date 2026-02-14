Associate Sponsors

Helpage Finlease standalone net profit rises 158.82% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:12 AM IST
Sales rise 40.98% to Rs 3.44 crore

Net profit of Helpage Finlease rose 158.82% to Rs 0.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 40.98% to Rs 3.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.442.44 41 OPM %84.0194.67 -PBDT1.240.50 148 PBT1.190.46 159 NP0.880.34 159

First Published: Feb 14 2026 | 9:12 AM IST

