Hindustan Organic Chemicals reports consolidated net loss of Rs 3.92 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 10.85% to Rs 147.24 croreNet Loss of Hindustan Organic Chemicals reported to Rs 3.92 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 78.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 10.85% to Rs 147.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 165.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales147.24165.16 -11 OPM %-2.47-15.69 -PBDT-3.13-35.83 91 PBT-3.65-36.29 90 NP-3.92-78.99 95
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content