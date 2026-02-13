Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Hindustan Construction Company reports consolidated net profit of Rs 8.07 crore in the December 2025 quarter

Hindustan Construction Company reports consolidated net profit of Rs 8.07 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 8.09% to Rs 925.32 crore

Net profit of Hindustan Construction Company reported to Rs 8.07 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 38.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.09% to Rs 925.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1006.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales925.321006.81 -8 OPM %7.26-8.22 -PBDT-17.52-206.48 92 PBT-22.42-296.00 92 NP8.07-38.92 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ambalal Sarabhai Enterprises consolidated net profit rises 63.23% in the December 2025 quarter

Aryaman Capital Markets standalone net profit declines 50.43% in the December 2025 quarter

Moneyboxx Finance standalone net profit rises 75.00% in the December 2025 quarter

Tasty Dairy Specialities reports standalone net loss of Rs 0.74 crore in the December 2025 quarter

Wallfort Financial Services reports standalone net loss of Rs 1.83 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story