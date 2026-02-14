Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Howard Hotels standalone net profit declines 20.41% in the December 2025 quarter

Howard Hotels standalone net profit declines 20.41% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 1.33% to Rs 5.35 crore

Net profit of Howard Hotels declined 20.41% to Rs 1.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.33% to Rs 5.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.355.28 1 OPM %28.6033.52 -PBDT1.441.67 -14 PBT1.171.47 -20 NP1.171.47 -20

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

PG Foils standalone net profit declines 97.92% in the December 2025 quarter

Bijoy Hans reports standalone net loss of Rs 0.16 crore in the December 2025 quarter

Hybrid Financial Services standalone net profit rises 37.50% in the December 2025 quarter

Team India Guaranty standalone net profit declines 70.69% in the December 2025 quarter

Parker Agrochem Exports standalone net profit rises 83.33% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story