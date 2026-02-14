Howard Hotels standalone net profit declines 20.41% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.33% to Rs 5.35 croreNet profit of Howard Hotels declined 20.41% to Rs 1.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.33% to Rs 5.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.355.28 1 OPM %28.6033.52 -PBDT1.441.67 -14 PBT1.171.47 -20 NP1.171.47 -20
