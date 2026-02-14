PG Foils standalone net profit declines 97.92% in the December 2025 quarter

Sales decline 52.56% to Rs 71.86 croreNet profit of PG Foils declined 97.92% to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 52.56% to Rs 71.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 151.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales71.86151.46 -53 OPM %-4.206.01 -PBDT2.1013.01 -84 PBT0.5612.01 -95 NP0.2210.58 -98
