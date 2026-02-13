Integrated Industries consolidated net profit rises 85.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 45.72% to Rs 289.59 croreNet profit of Integrated Industries rose 85.00% to Rs 24.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 45.72% to Rs 289.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 198.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales289.59198.73 46 OPM %11.468.65 -PBDT32.9617.78 85 PBT32.1917.09 88 NP24.6613.33 85
