Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Jay Ushin standalone net profit rises 29.13% in the December 2025 quarter

Jay Ushin standalone net profit rises 29.13% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 4:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 12.17% to Rs 245.11 crore

Net profit of Jay Ushin rose 29.13% to Rs 4.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.17% to Rs 245.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 218.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales245.11218.51 12 OPM %3.014.09 -PBDT7.878.77 -10 PBT3.764.76 -21 NP4.303.33 29

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Modipon reports standalone net loss of Rs 0.15 crore in the December 2025 quarter

GK Energy Q3 PAT jumps 58% YoY to Rs 59 crore

Signature forms JV with RMZ for development of mixed-use project in Gurugram

RailTel Corp bags order worth Rs 93 crore

Pashupati Cotspin consolidated net profit rises 178.95% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 4:31 PM IST

Explore News

Next Story